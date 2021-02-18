Семь лет назад 18 февраля в центре Киева на Майдане независимости в центре Киева начались самые жесткие противостояния между силовиками и участниками Революции достоинства. Завершились они массовыми расстрелами.

Именно в этот день утром митингующие организовали шествие к Верховной Раде. Они шли требовать ограничения полномочий тогдашнего президента Украины Виктора Януковича путем внесения изменений в Конституцию.

Поскольку когда в 2010 году Виктор Янукович пришел к власти, то с помощью решения Конституционного суда сделал президентско-парламентскую республику, которая предоставляла большие полномочий главе государства.

18 февраля 2014 года беркутовцы и титушки применили против митингующих огнестрельное оружие и светошумовые гранаты. В результате в тот день на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и в Мариинском парке погибли 23 человека, еще более 500 получили телесные повреждения.

Днем 18 февраля полностью остановили движение метро. К обеду силовики вытеснили евромайдановцев из правительственного квартала и приступили к зачистке самого Майдана независимости. Назвали такие действия антитеррористической операцией, задействовали БТР и водометы.

Вечером 18 февраля подожгли дом профсоюзов. Ситуация была катастрофическая — спасаясь, люди выпрыгивали из верхних этажей горящего здания.

По разным оценкам, с 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане погибли до 83 активистов. После 20 февраля умерло еще более 20 протестующих. Так и появилась Небесная сотня.

Утром 18 февраля на аллее Героев Небесной сотни украинцы почтили память погибших. Люди принесли государственный флаг, цветы и лампадки. Сегодня еще одну панихиду проведут в 19.00 возле Михайловского собора. После этого состоится шествие памяти.

Революция достоинства началась в Украине в ноябре 2013 года. Тогдашний президент Виктор Янукович отказался от курса на евроинтеграцию и приостановил процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Такие действия властей вызвали сопротивление в обществе, на мирные акции протеста вышли студенты и общественные активисты. Силовики несколько раз пытались разогнать протестующих. Но протесты приобретали все большие масштабы после разгонов 30 ноября и продолжались до февраля 2014 года.

Закончились они бегством Виктора Януковича из Украины.