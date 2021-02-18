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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Киеве проходит марш памяти Небесной Сотни

В Киеве 19 февраля проходит шествие памяти в честь Небесной Сотни.

марш памяти Небесной Сотни

В 19.00 в Михайловском соборе проходила панихида по Небесной Сотни.

Затем участники шествия собирались у Стены памяти. Далее они пройдут по такому маршруту: ул. Трехсвятительская — Европейская площадь — ул. Михаила Грушевского — Крепостной переулок — аллея Героев Небесной Сотни.

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Организатором шествия выступил ряд общественных организаций.

Годовщина смерти Небесной Сотни

21 ноября 2013 года в Украине началась Революция Достоинства, которая продолжалась 94 дня. Эта революция стала самой кровавой в истории независимой Украины. Первую смерть зафиксировали 22 декабря 2013 года, один из майдановцев умер в результате избиения правооханителями. Еще трое участников революции погибли в январе во время столкновений на улице Грушевского.

Самые кровавые бои начались именно 18 февраля 2014 года, когда протестующих начали расстреливали из оружия.

В список Небесной Сотни занесены имена 105 украинцев.

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