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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Украина может получить Covid-вакцину от AstraZeneca до конца недели — Степанов

Уже до конца этой недели Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, которую ранее заказали в Индии. В страну должны прибыть 500 тыс. доз вещества.

вакцина, коронавірус

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Что касается AstraZeneca, первые 500 тыс. доз, которые должны прибыть, я думаю, до конца недели они должны быть в Украине, — заявил Максим Степанов.

При этом, по его словам, поставки вакцины от Pfizer в рамках инициативы COVAX переносятся на конец февраля.

— Из тех сообщений, которые мы получили от COVAX, мы рассчитываем на конец февраля поставку этих 117 тыс. доз, — добавил министр.

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Вакцинация в Украине

После 15 февраля 2021 года в Украину должны были поступить первые партии вакцины против коронавируса.

Однако пока поставки вещества задерживаются. В то же время в мире активно продолжается процесс иммунизации населения.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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