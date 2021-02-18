Вступление Украины в НАТО: в посольстве США назвали важное условие

В посольстве США в Киеве назвали важное условие относительно интеграции Украины в НАТО.

Об этом говорится в заявлении посольства США.

В ведомстве отметили, что Украине стоит прогрессивно действовать в вопросе важных реформ.

Также в посольстве отметили, что Украина — важный партнер НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в Черноморском и Трансатлантическом регионах.

— Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины. Мы приветствуем сотрудничество Украины и закрепленные в ее Конституции намерения вступить в НАТО, — заявили в посольстве США.

Украина-НАТО

В 2021 году Украина совместно с НАТО будет разрабатывать дополнительные меры и практические шаги для улучшения совместимости вооруженных сил в рамках программы партнерства расширенных возможностей.

В частности, украинские военные получат возможность учиться у коллег из альянса, а также проводить совместные учения.