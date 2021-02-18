Как себя вести с Covid-вакциной: у региональных координаторов началось обучение

В Киеве сотрудники Фонда ЮНИСЕФ учат региональных координаторов, как правильно получить, хранить и размораживать вакцину от Covid-19.
Тренинг проводят для того, чтобы подготовить персонал во всех регионах Украины к первой волне вакцинации препаратами производства BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer (BNT162b2), а также AstraZeneca.
В учениях принимают участие по два представителя от области. Они отвечают за количество доз, которое получат, распределение, размораживание и соблюдение холодовой цепи.
После прохождения тренинга участники должны сдать соответствующие тесты. Вопросы касаются температурных условий хранения всех вакцин, которые получит Украина.
Медикам объясняют, что знать эти тонкости необходимо. Поскольку все вакцины требуют соответствующего температурного режима хранения и транспортировки от -60°C до -80°C. При температуре от +2°C до +8°C они могут храниться не более пяти дней.
Поэтому проведение вакцинации нужно рассчитать таким образом, чтобы обеспечить своевременное использование вакцины в течение ограниченного времени с неуклонным соблюдением требований холодовой цепи.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, до конца этой недели Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. В страну доставят 500 тыс. доз препарата.
А вот поставка вакцины от Pfizer в рамках инициативы COVAX переносится на конец февраля.