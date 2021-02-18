В Киеве сотрудники Фонда ЮНИСЕФ учат региональных координаторов, как правильно получить, хранить и размораживать вакцину от Covid-19.

Тренинг проводят для того, чтобы подготовить персонал во всех регионах Украины к первой волне вакцинации препаратами производства BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer (BNT162b2), а также AstraZeneca.

В учениях принимают участие по два представителя от области. Они отвечают за количество доз, которое получат, распределение, размораживание и соблюдение холодовой цепи.

После прохождения тренинга участники должны сдать соответствующие тесты. Вопросы касаются температурных условий хранения всех вакцин, которые получит Украина.







Как себя вести с Covid-вакциной: у региональных координаторов началось обучение / 2 фотографии

Медикам объясняют, что знать эти тонкости необходимо. Поскольку все вакцины требуют соответствующего температурного режима хранения и транспортировки от -60°C до -80°C. При температуре от +2°C до +8°C они могут храниться не более пяти дней.

Поэтому проведение вакцинации нужно рассчитать таким образом, чтобы обеспечить своевременное использование вакцины в течение ограниченного времени с неуклонным соблюдением требований холодовой цепи.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, до конца этой недели Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. В страну доставят 500 тыс. доз препарата.

А вот поставка вакцины от Pfizer в рамках инициативы COVAX переносится на конец февраля.