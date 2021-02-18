Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca и Novavax – это вакцины от коронавируса, которые планирует использовать Украина для иммунизации населения.

Эти препараты будут поставляться тремя способами — через глобальную инициативу COVAX (Украина может бесплатно получить вакцины для 8 млн человек), прямые закупки у производителей за средства госбюджета, а также за деньги международных доноров.

Список вакцин, которые ожидает Украина

Pfizer-BioNTech

Производитель: биотехнологическая компания BioNTech (Германия) и фармакологический концерн Pfizer (США).

Где разрешена для полного использования: Швейцария, Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия.

Экстренное использование, разрешенное ВОЗ, действует в США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Аргентине, Австралии, Канаде, Чили, Мексике, ОАЭ и многих других странах.

Украина в феврале получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX.

16 февраля компания-разработчик подала документы на регистрацию.

Sinovac Biotech

Производитель: фармацевтическое предприятие Sinovac Biotech (Китай), специализирующееся на производстве вакцин против гепатита и гриппа.

Где разрешена для экстренного использования: Азербайджан, Бразилия, Китай, Чили, Индонезия, Турция.

10 февраля Sinovac подала документы на регистрацию своей вакцины в Украине.

Первая партия должна прибыть в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Израиле, Индии, Мексике, Бразилии или по централизованной процедуре регистрации Евросоюза.

AstraZeneca

Производитель: Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca.

Где разрешена для экстренного использования: в Европейском Союзе, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Мексике и других странах.

15 февраля AstraZeneca подала документы на регистрацию своей сыворотки от коронавируса в Украине.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках COVAX.

Novavax

Производитель: фармацевтическая компания Novavax (США).

Сейчас препарат на финальной стадии III фазы клинических испытаний, после завершения которой компания будет подавать документы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для утверждения экстренного использования в I квартале 2021 года.

Предварительно заявленная эффективность – 89%.

Сколько будут стоить вакцины в Украине

Цены на вакцины от Covid-19 в Украине неизвестны, поскольку они еще не прошли у нас регистрацию.

Однако, по прогнозам главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, ориентировочная стоимость китайской вакцины Sinovac в частных клиниках составит 700-750 грн.

По его словам, если Украина закупает препарат у компании-посредника Леккхим по $17,8 за дозу, то с учетом всех расходов, частные больницы добавят примерно 200 грн к цене закупки.

Государству доза вакцины Sinovac будет стоить 504 грн.

Относительно препарата от AstraZeneca, то цена за две дозы ожидается на уровне $5, а вакцина от Pfizer и BioNTech – в ценовом диапазоне $16-19,5.

Цена за дозу вакцины Novavax американской разработки, которую производит индийская компания Serum, составит $3.

При этом все производители вакцин, которые планирует использовать Украина, для формирования полноценного иммунитета советуют вводить две дозы сыворотки.

Источник: vaccination.covid19