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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Железнодорожные билеты будут дорожать каждый месяц — как сэкономить до 40%

С марта цены на железнодорожные билеты в Украине ежемесячно будут повышать примерно на 2%. Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал такое повышение легкой индексацией и рассказал, как можно сэкономить при покупке билетов на поезд.

укразалізниця

В частности, министр посоветовал украинцам покупать билеты заранее. По его словам, это поможет сэкономить немалые деньги.

— У нас будет легкая индексация, начиная с марта-апреля. Это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци. Но если вы покупаете билет заранее, то есть возможность получить до 40% скидки на него, — отметил Криклий.

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Кроме того, по словам министра, купленный заранее билет благодаря скидке обойдется пассажирам гораздо дешевле, чем сейчас.

О подорожании билетов на поезда стало известно еще в декабре 2020 года. Тогда Укрзализныця обнародовала финансовый план, в котором говорилось об индексации тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно.

За счет этого компания ожидает, что дополнительные доходы составят 557, 9 млн грн.

Источник: Украинское радио

Фото: Укрзализныця

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