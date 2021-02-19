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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Для поддержки бизнеса: Европейский банк даст Украине €700 млн кредитных средств

Европейский инвестиционный банк сможет предоставить Украине €700 млн для кредитной помощи на поддержку бизнеса.

Денис Шмигаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, рассказывая о достижениях политической части визита украинской делегации в Брюссель.

— Банк выразил готовность выделить Украине €700 млн для кредитной помощи под 0,12% годовых на поддержку малого и среднего бизнеса.

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Глава правительства подчеркнул, что встреча с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером была результативной.

— Было подписано два соглашения на общую сумму €320 млн, из которых €270 пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Борисполь, а €50 млн пойдут на закупку вакцин и на оборудование для центров вакцинации, — отметил Шмыгаль.

Поддержка авиаперевозок

В Украине планируют разработать механизмы поддрежки отечественных авиаперевозчиков.

Такое поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Министерству инфраструктуры.

В ведомстве до 22 февраля 2021 года должны наработать решения, которые позволили бы поддержать украинские авиакомпании, которые из-за коронавируса, введения карантинных мер и значительного сокращения пассажиропотока переживают не лучшие времена.

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