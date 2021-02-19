Для поддержки бизнеса: Европейский банк даст Украине €700 млн кредитных средств

Европейский инвестиционный банк сможет предоставить Украине €700 млн для кредитной помощи на поддержку бизнеса.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, рассказывая о достижениях политической части визита украинской делегации в Брюссель.
— Банк выразил готовность выделить Украине €700 млн для кредитной помощи под 0,12% годовых на поддержку малого и среднего бизнеса.
Глава правительства подчеркнул, что встреча с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером была результативной.
— Было подписано два соглашения на общую сумму €320 млн, из которых €270 пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Борисполь, а €50 млн пойдут на закупку вакцин и на оборудование для центров вакцинации, — отметил Шмыгаль.
Поддержка авиаперевозок
В Украине планируют разработать механизмы поддрежки отечественных авиаперевозчиков.
Такое поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Министерству инфраструктуры.
В ведомстве до 22 февраля 2021 года должны наработать решения, которые позволили бы поддержать украинские авиакомпании, которые из-за коронавируса, введения карантинных мер и значительного сокращения пассажиропотока переживают не лучшие времена.