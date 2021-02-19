Глава Минздрава Украины Максим Степанов отправился в Индию с целью провести переговоры по поставкам вакцины против коронавируса. Министр проведет встречу с индийским производителем Serum Institute of India.
Речь идет о поставках дополнительных доз веществ от компаний AstraZeneca и NovaVax в течение 2021 и 2022 годов.
— Основная задача — к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин, — отметил Максим Степанов.
Кроме того, министр проконтролирует отправку первой партии в Украину на месте.
Вакцина против коронавируса
Максим Степанов сообщил, что до конца февраля Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.
В страну должны прибыть 500 тыс. доз вещества.
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Источник: Максим Степанов
Фото: Depositphotos, Максим Степанов