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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Иммунизация от Covid-19: Степанов отправился в Индию договариваться о вакцинах

Глава Минздрава Украины Максим Степанов отправился в Индию с целью провести переговоры по поставкам вакцины против коронавируса. Министр проведет встречу с индийским производителем Serum Institute of India.

Коронавірус, вакцинація

Речь идет о поставках дополнительных доз веществ от компаний AstraZeneca и NovaVax в течение 2021 и 2022 годов.

— Основная задача — к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин, — отметил Максим Степанов.

Кроме того, министр проконтролирует отправку первой партии в Украину на месте.

Вакцина против коронавируса

Максим Степанов сообщил, что до конца февраля Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Максим Степанов

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В страну должны прибыть 500 тыс. доз вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Максим Степанов

Фото: Depositphotos, Максим Степанов

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