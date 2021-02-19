На Закарпатье закрыли 120 школ из-за коронавируса

В Закарпатской области 120 общеобразовательных учебных заведений перевели на дистанционное обучение из-за стремительного распространения коронавируса в области.

Об этом сообщил руководитель штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций на Закарпатье Игорь Шинкарюк.

По его словам, больше всего закрытых школ для очного обучения на Раховщине, Хустщине и в Ужгороде.

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По состоянию на 19 февраля в Закарпатской области было обнаружено 397 новых случаев коронавируса. Этот регион входит в пятерку областей с наивысшим суточным показателем заболеваемости. В области увеличили количество коек для больных Covid-19 до 2 тыс., Закарпатье на 74% обеспечено кислородом.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине уже обнаружили 1 293 672 случая коронавируса. За последние сутки зафиксировали 6 531 больных. За день заболели 418 детей и 285 медработников.

За последние сутки умерло от осложнений еще 120 человек, за время пандемии — 24 972. Выздоровели 5 857 граждан, в общем — 1 139 977.

В течение последних суток в стране провели 26 095 тестов методом ПЦР, в общем — 6 651 624.