Курс валют НБУ на 19 февраля 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 февраля.

Курс доллара установлен на уровне 27,84 грн/$, что на 6 копеек меньше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Курс евро остается более или менее стабильным на уровне 33,6 грн/€.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.02:

$1 – 27,8461 грн;

€1 – 33,6478 грн;

1 польский злотый – 7,498 грн;

10 российских рублей – 3,7795 грн.

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер объяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.