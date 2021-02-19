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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

НБУ укрепил гривну: курс валют в Украине на 19 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 февраля.

Курс валют в Украине

Курс доллара установлен на уровне 27,84 грн/$, что на 6 копеек меньше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Курс евро остается более или менее стабильным на уровне 33,6 грн/€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 19.02:

  • $1 – 27,8461 грн;
  • €1 – 33,6478 грн;
  • 1 польский злотый – 7,498 грн;
  • 10 российских рублей – 3,7795 грн.

Курс валют НБУ на 19 февраля 2021 в Украине

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер объяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.

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