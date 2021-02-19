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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Рада поддержала законопроект о внеочередном обслуживании людей с инвалидностью

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который обеспечивает внеочередное обслуживание людей с инвалидностью и внеочередной пропуск их через границу.

Верховна Рада

Проект закона №4113 поддержал 331 депутат.

Соответствующий документ предусматривает предоставление права обслуживания лиц с инвалидностью вне очереди в любых кассах, учреждениях и организациях, которые предоставляют социальные услуги населению.

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Также проект закона предлагает обеспечить внеочередной пропуск лиц с инвалидностью первой группы, детей-инвалидов, лиц с инвалидностью, которые едут на лечение, и не более двух сопровождающих через границу или контрольные пункты въезда на временно оккупированных территориях.

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