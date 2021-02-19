Сейчас есть несколько причин роста количества новых случаев коронавируса в Ивано-Франковской и других западных областях Украины.

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

— Мы замечаем, что люди поздно обращаются к врачам — на седьмой-десятый день болезни. Это приводит к тому, что Covid-19 у пациентов фиксируют на стадии средней или критической тяжести. В таком состоянии больные нуждаются в кислородозависимой терапии и пребывании в реанимационном отделении. Поэтому больницы заполняются очень быстро.

Второй причиной резкого увеличения количества больных в западных областях определенным образом является зимний туризм.

Виктор Ляшко объяснил: больные коронавирусом туристы приезжают в отели или рестораны, где инфицируют персонал. В то же время персонал заражает друг друга и это способствует вспышке болезни.

Именно поэтому на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и закрыть все заведения общественного питания.

Кроме того, с 22 февраля в Ивано-Франковской области вводят ограничения красной зоны карантина. Они предусматривают, что заведения общественного питания будут работать только на вынос.

Развлекательные заведения, спортивные залы, ночные клубы и кинотеатры не смогут принимать посетителей. Ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.