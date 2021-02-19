Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи (ОСП) Укрэнерго по модели ISO (Independent System Operator).
За документ №3364-1-д проголосовали 274 нардепа.
Согласно изменениям, ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, как было раньше, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.
Он позволит синхронизировать работу энергосистемы Украины с энергосистемами стран Европы, изменения запланированы на 2023 год.
Что предусматривает документ?
- проведение сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями третьего энергопакета ЕС по модели отделения ISO;
- обязанности регулятора, ОСП и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO;
- требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части разработки и внедрения программы соответствия.
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