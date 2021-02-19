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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Синхронизация энергосистемы Украины с ЕС: Рада поддержала закон

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи (ОСП) Укрэнерго по модели ISO (Independent System Operator).

Синхронизация энергосистемы Украины с ЕС: Рада поддержала закон

За документ №3364-1-д проголосовали 274 нардепа.

Согласно изменениям, ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, как было раньше, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.

Он позволит синхронизировать работу энергосистемы Украины с энергосистемами стран Европы, изменения запланированы на 2023 год.

Что предусматривает документ?

  • проведение сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями третьего энергопакета ЕС по модели отделения ISO;
  • обязанности регулятора, ОСП и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO;
  • требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части разработки и внедрения программы соответствия.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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