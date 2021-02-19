Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи (ОСП) Укрэнерго по модели ISO (Independent System Operator).

За документ №3364-1-д проголосовали 274 нардепа.

Согласно изменениям, ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, как было раньше, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.

Он позволит синхронизировать работу энергосистемы Украины с энергосистемами стран Европы, изменения запланированы на 2023 год.

Что предусматривает документ?

проведение сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями третьего энергопакета ЕС по модели отделения ISO;

обязанности регулятора, ОСП и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO;

требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части разработки и внедрения программы соответствия.

Энергокризис в Украине

В Украине фиксируется кризис в энергетической сфере.

В стране низкие запасы угля. Кроме того, постоянно выводятся в аварийный ремонт энергоблоки ТЭС.

Подробнее об энергокризисе в Украине читайте на Фактах ICTV.