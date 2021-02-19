В Минздраве Украины рассказали, какие тарифы будут работать для команд, которые будут вакцинировать украинцев от коронавируса.

Об этом во время брифинга Минздрава 19 февраля 2021 года рассказала первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

— Глобальная ставка — 8 247 грн, это медицинская команда. И тариф за медицинскую услугу по вакцинации — 25 грн за первую прививку и 60 грн за вторую, повторную, — отметила Ирина Садовьяк.

По ее словам, такая ожидаемая стоимость указанных медицинских услуг рассчитывается ежемесячно для одной медицинской команды, которая готова провести вакцинацию в рамках грачиного количества пациентов, которое составляет 1 320 человек в месяц.

Лечение коронавируса

В 2021 году в Украине для лечения больных коронавирусом выделено около 10 млрд грн.

Такую сумму озвучили в Национальной службе здоровья.

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