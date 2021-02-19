Украина установила льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров

В Украине установили льготные ставки ввозной пошлины на некоторые товары легкой промышленности.

Верховная Рада приняла законопроект №4410 за основу и в целом, который поддержали 307 нардепов. Изменения внесли в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины.

Льготную пошлину в размере 0% установили на сырье, которое производят вне территории Украины (в частности на пряжу, волокну, нити 50-53 группы УКТ ВЭД). Также вводят пошлину в размере от 1 до 8% на готовую продукцию — ткани, фетр и войлок, плетеные сетки, шпагат и канаты.

Также повышается минимальная полная ставка ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности согласно УКТ ВЭД.

Україна встановила пільгові ставки ввізного мита на низку товарів by Юля Захарченко on Scribd

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Штраф за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухостоя на землях Водного фонда, в частности в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами для гражданских лиц составляет от 3 060 до 6 120 грн, для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.