Украина установила льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров

В Украине установили льготные ставки ввозной пошлины на некоторые товары легкой промышленности.
Верховная Рада приняла законопроект №4410 за основу и в целом, который поддержали 307 нардепов. Изменения внесли в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины.
Льготную пошлину в размере 0% установили на сырье, которое производят вне территории Украины (в частности на пряжу, волокну, нити 50-53 группы УКТ ВЭД). Также вводят пошлину в размере от 1 до 8% на готовую продукцию — ткани, фетр и войлок, плетеные сетки, шпагат и канаты.
Также повышается минимальная полная ставка ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности согласно УКТ ВЭД.
Україна встановила пільгові ставки ввізного мита на низку товарів by Юля Захарченко on Scribd
Рада усилила наказание за выжигание сухой травы
Верховная Рада ужесточила наказание за уничтожение или повреждение растительности, а также выжигание сухой растительности.
Штраф за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухостоя на землях Водного фонда, в частности в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами для гражданских лиц составляет от 3 060 до 6 120 грн, для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.