В Ивано-Франковскую область доставили мобильный Covid-госпиталь

В Ивано-Франковскую область прибыл первый мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС из-за того, что в области фиксируют резкое увеличение количества больных Covid-19.

Госпиталь начнут разворачивать 20 февраля на базе Богородчанской больницы. Для пациентов выделят 250 койко-мест. Это первый временный госпиталь для лечения больных коронавирусом, который развернут в Украине.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области сейчас критическая. На днях стало известно, что в области катастрофически не хватает не только кроватей, но и больниц для пациентов с Covid-19. Дошло до того, что больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей.

Учитывая такую ​​ситуацию, Львовская область уже несколько дней подряд принимают Covid-пациентов из региона.

Между тем в Ивано-Франковской области вводят ограничения красной зоны карантина. С 22 февраля заведения общественного питания должны работать только на вынос. Развлекательные заведения, спортивные залы, ночные клубы и кинотеатры должны закрыться.