PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Ивано-Франковскую область доставили мобильный Covid-госпиталь

В Ивано-Франковскую область прибыл первый мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

В Ивано-Франковскую область доставили мобильный Covid-госпиталь

Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС из-за того, что в области фиксируют резкое увеличение количества больных Covid-19.

Госпиталь начнут разворачивать 20 февраля на базе Богородчанской больницы. Для пациентов выделят 250 койко-мест. Это первый временный госпиталь для лечения больных коронавирусом, который развернут в Украине.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области сейчас критическая. На днях стало известно, что в области катастрофически не хватает не только кроватей, но и больниц для пациентов с Covid-19. Дошло до того, что больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей.

Учитывая такую ​​ситуацию, Львовская область уже несколько дней подряд принимают Covid-пациентов из региона.

Между тем в Ивано-Франковской области вводят ограничения красной зоны карантина. С 22 февраля заведения общественного питания должны работать только на вынос. Развлекательные заведения, спортивные залы, ночные клубы и кинотеатры должны закрыться.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка