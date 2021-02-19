Верховная Рада приняла за основу закон о платежных услугах, которым хотят урегулировать и модернизировать работу платежных систем в Украине, а также имплементировать концепцию открытого банкинга.

19 февраля ВР приняла соответствующий законопроект №4 364 в первом чтении, за него проголосовало 277 депутатов.

Этим документом планируется предоставить статус законного платежного средства цифровым деньгам НБУ, а также дать регулятору право на их выпуск. Закон призван изменить устаревшие подходы к правовому регулированию платежного рынка.

Читайте Верховная Рада приравняла цифровые документы к бумажным

А главное — он внедряет систему Open banking, которая позволит украинским компаниям получить больше возможностей для развития бизнеса.

— Без принятия нового закона, невозможно обеспечить долгосрочное развитие платежного рынка. Это повысит конкуренцию и качество платежных услуг для потребителей, — отметил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

Внеочередное заседание ВР

23 февраля депутаты Верховной Рады могут собраться на внеочередном заседании, на котором будет обсуждаться закон №4531, который возвращает проведения конкурсов на должности государственной службы.

Сейчас депутаты ждут официального обращения президента.