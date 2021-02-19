Укрпочта перенесла дату введения в обращение почтовых марок Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска с 23 февраля на 14 марта 2021 года.

Государственное предприятие почтовой связи планировало ввести в оборот новые марки именно 23 февраля. Эту дату выбрали как инфоповод для привлечения дополнительного внимания, и как признак того, что эта страница истории в прошлом и в современной Украине есть, что противопоставить агрессору.

Такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно.

— Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому согласны с позицией Генерального штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок на 14 марта, в День украинской добровольца, — сообщили в Укрпочте.

Кроме того, там сообщили, что за время российской оккупации было выпущено более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых Слава Украине, получившая первую премию на международной выставке в Мадриде, Передовая, Они выстояли! Или не выдержал бетон.

В Министерстве обороны Украины дату 23 февраля для выпуска марки называли откровенно неуместной. В свою очередь генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский пояснил, что назначил запуск марки на 23 февраля специально.

В Минобороны объяснили, что эта дата ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем защитника государства-агрессора Российской Федерации. Кроме того, решение о дате презентации Укрпочта не согласовывала с Минобороны и Вооруженными силами Украины.