Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне.

Индекс выводится на основе количества активных случаев заболевания Covid-19 на 100 тыс. населения. В Украине этот показатель составляет 142,3.

Всего в красную зону отнесли 71 страну.

В частности Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу, Австрию, Российскую Федерацию, Грузию, Беларусь, Италию, Францию, Черногорию, Чехию, Великобританию, США и другие.

В зеленой зоне оказались Греция, Хорватия, Турция, Канада, Норвегия, Финляндия, Египет.

Украина продолжает оставаться в зеленой зоне распространения коронавируса.

Читайте Дубай обновил правила въезда для туристов

Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

В США обновили правила въезда. Главным в списке новых правил остается отрицательный тест на Covid-19, который должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до путешествия. Его нужно будет сделать всем туристам в возрасте от двух лет.

Кроме того, нужно иметь официальное подтверждение выздоровления от семейного врача в случае, если турист болел коронавирусом. По прибытии в страну нужно будет пройти повторный тест на коронавирус, а семидневная самоизоляция обязательна.