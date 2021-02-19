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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Сдвинутые сроки поставки существенно не повлияют на вакцинальную кампанию — Шмыгаль

Вакцинация против коронавируса в Украине может начаться в ближайшее время.

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Такую уверенность выразил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

— Уверен, что сдвинутые сроки поставки вакцины существенно не повлияют на вакцинальную кампанию, и она начнется в ближайшее время, — сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что Украине все еще надеются получить вакцину в феврале.

— Мы рассчитываем на первые партии в феврале. Уже в конце февраля – начале марта в Украину поступят первые партии Pfizer BioNTech в количестве 117 тыс. доз – это последняя информация, — сказал он.

Тем временем глава Минздрава Украины Максим Степанов отправился в Индию с целью провести переговоры по поставкам вакцины против коронавируса. Министр проведет встречу с индийским производителем Serum Institute of India.

Речь идет о поставках дополнительных доз веществ от компаний AstraZeneca и NovaVax в течение 2021 и 2022 годов.

Фото: Pixabay

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