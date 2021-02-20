В Ивано-Франковской области разворачивают блокпосты из-за сложной эпидемиологической ситуации. В отдельных населенных пунктах будет действовать особый режим въезда и выезда. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

На карантинных пунктах медики будут проверять состояние здоровья и мерить температуру гражданам, которые путешествуют. В случае выявления признаков заболевания, их отправят в больницы.

Всего на Прикарпатье образуют 16 карантинных постов. Большинство из них будут работать с 6.00 до 21.00, пять пунктов будут круглосуточными.

На блок-постах примут дежурство медики, полицейские и представители Национальной гвардии.

Коронавирус на Ивано-Франковщине

Из-за большого количества больных коронавирусом в Ивано-Франковской области ввели красную зону карантина. Ученики старших классов будут проходить обучение дистанционно.

Заведения питания могут продавать еду только навынос. Какие еще действуют ограничения на Ивано-Франковщине, читайте на Фактах ICTV.