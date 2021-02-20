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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Из-за вспышки Covid-19: на Ивано-Франковщине разворачивают 16 блокпостов

В Ивано-Франковской области разворачивают блокпосты из-за сложной эпидемиологической ситуации. В отдельных населенных пунктах будет действовать особый режим въезда и выезда. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

блок-пост

На карантинных пунктах медики будут проверять состояние здоровья и мерить температуру гражданам, которые путешествуют. В случае выявления признаков заболевания, их отправят в больницы.

Всего на Прикарпатье образуют 16 карантинных постов. Большинство из них будут работать с 6.00 до 21.00, пять пунктов будут круглосуточными.

На блок-постах примут дежурство медики, полицейские и представители Национальной гвардии.

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Коронавирус на Ивано-Франковщине

Из-за большого количества больных коронавирусом в Ивано-Франковской области ввели красную зону карантина. Ученики старших классов будут проходить обучение дистанционно.

Заведения питания могут продавать еду только навынос. Какие еще действуют ограничения на Ивано-Франковщине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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