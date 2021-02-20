По состоянию на 20 февраля в Украине зафиксировано 1 299 967 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 6 295 человек, в том числе 223 медицинских работников и 429 детей.
Количество смертей за день увеличилось на 73, в общем за период пандемии зарегистрировано 25 045 летальных случаев.
За прошедшие сутки было проведено 67 017 тестов, госпитализация понадобилась 2 225 пациентам. При этом излечиться удалось уже 1 144 516 украинцам, за последние сутки выздоровели 4 539 человек.
Коронавирус в Украине — ситуация в регионах
Больше всего больных зафиксировано в Ивано-Франковской (+738), Винницкой (+554) и Черновицкой (+522) областях.
- м. Киев — +415;
- Винницкая область — +554;
- Волынская область — +166;
- Днепропетровская область — +290;
- Донецкая область — +168;
- Житомирская область — +369;
- Закарпатская область — +414;
- Запорожская область — +132;
- Ивано-Франковская область — +738;
- Киевская область — +325;
- Кировоградская область — +42;
- Луганская область — +45;
- Львовская область — +420;
- Николаевская область — +163;
- Одесская область — +144;
- Полтавская область — +138;
- Ровенская область — +142;
- Сумская область — +143;
- Тернопольская область — +203;
- Харьковская область — +280;
- Херсонская область — +35;
- Хмельницкая область — +210;
- Черкасская область — +127;
- Черновицкая область — +522;
- Черниговская область — +110.
Коронавирус в мире
В мире по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 109 997 288 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 384 448 жителей планеты.
Лидерами по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия. Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.
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