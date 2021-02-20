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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Умерли 73 человека: в Украине за сутки 6 295 случаев коронавируса

По состоянию на 20 февраля в Украине зафиксировано 1 299 967 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 6 295 человек, в том числе 223 медицинских работников и 429 детей.

коронавірус, маска

Количество смертей за день увеличилось на 73, в общем за период пандемии зарегистрировано 25 045 летальных случаев.

За прошедшие сутки было проведено 67 017 тестов, госпитализация понадобилась 2 225 пациентам. При этом излечиться удалось уже 1 144 516 украинцам, за последние сутки выздоровели 4 539 человек.

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Коронавирус в Украине — ситуация в регионах

Больше всего больных зафиксировано в Ивано-Франковской (+738), Винницкой (+554) и Черновицкой (+522) областях.

  • м. Киев — +415;
  • Винницкая область — +554;
  • Волынская область — +166;
  • Днепропетровская область — +290;
  • Донецкая область — +168;
  • Житомирская область — +369;
  • Закарпатская область — +414;
  • Запорожская область — +132;
  • Ивано-Франковская область — +738;
  • Киевская область — +325;
  • Кировоградская область — +42;
  • Луганская область — +45;
  • Львовская область — +420;
  • Николаевская область — +163;
  • Одесская область — +144;
  • Полтавская область — +138;
  • Ровенская область — +142;
  • Сумская область — +143;
  • Тернопольская область — +203;
  • Харьковская область — +280;
  • Херсонская область — +35;
  • Хмельницкая область — +210;
  • Черкасская область — +127;
  • Черновицкая область — +522;
  • Черниговская область — +110.

Коронавирус в мире

В мире по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 109 997 288 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 384 448 жителей планеты.

Лидерами по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия. Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Подробнее, как распространяется коронавирус в мире, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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