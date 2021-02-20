По состоянию на 20 февраля в Украине зафиксировано 1 299 967 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 6 295 человек, в том числе 223 медицинских работников и 429 детей.

Количество смертей за день увеличилось на 73, в общем за период пандемии зарегистрировано 25 045 летальных случаев.

За прошедшие сутки было проведено 67 017 тестов, госпитализация понадобилась 2 225 пациентам. При этом излечиться удалось уже 1 144 516 украинцам, за последние сутки выздоровели 4 539 человек.

Коронавирус в Украине — ситуация в регионах

Больше всего больных зафиксировано в Ивано-Франковской (+738), Винницкой (+554) и Черновицкой (+522) областях.

м. Киев — +415;

Винницкая область — +554;

Волынская область — +166;

Днепропетровская область — +290;

Донецкая область — +168;

Житомирская область — +369;

Закарпатская область — +414;

Запорожская область — +132;

Ивано-Франковская область — +738;

Киевская область — +325;

Кировоградская область — +42;

Луганская область — +45;

Львовская область — +420;

Николаевская область — +163;

Одесская область — +144;

Полтавская область — +138;

Ровенская область — +142;

Сумская область — +143;

Тернопольская область — +203;

Харьковская область — +280;

Херсонская область — +35;

Хмельницкая область — +210;

Черкасская область — +127;

Черновицкая область — +522;

Черниговская область — +110.

Коронавирус в мире

В мире по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 109 997 288 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 384 448 жителей планеты.

Лидерами по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия. Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

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