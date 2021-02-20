PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Разумков созывает внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

23 февраля в 12.00 состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Распоряжение о созыве заседания подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Дмитро Разумков

Депутаты соберутся на заседание по требованию президента Украины.

На внеочередном заседании народные избранники должны учесть предложения главы государства по восстановлению конкурсов для лиц, претендующих на должности в государственной службе.

Восстановление конкурсов на должности в госслужбе

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщала, что Владимир Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе, если парламент 19 февраля не восстановит конкурсы на должности в госслужбе.

По ее словам, без поправок в закон О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы, работники многих отраслей не смогут получить зарплаты.

Источник: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка