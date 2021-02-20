23 февраля в 12.00 состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Распоряжение о созыве заседания подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Депутаты соберутся на заседание по требованию президента Украины.

На внеочередном заседании народные избранники должны учесть предложения главы государства по восстановлению конкурсов для лиц, претендующих на должности в государственной службе.

Восстановление конкурсов на должности в госслужбе

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщала, что Владимир Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе, если парламент 19 февраля не восстановит конкурсы на должности в госслужбе.

По ее словам, без поправок в закон О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы, работники многих отраслей не смогут получить зарплаты.

Источник: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада