Стреляли из минометов и гранатометов: на Донбассе пять обстрелов за сутки

За прошедшие сутки, 19 февраля, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Украинские военные стреляли в ответ на провокации оккупантов.

Обстрелы прошли вблизи пгт Зайцево Донецкой области — боевики применяли минометы. Недалеко от населенного пункта Луганское стреляли из гранатометов.

В районе поселка Южное российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Кроме того, у населенного пункта Водяное враг дистанционно заминировал территорию ВСУ.

По состоянию на утро 20 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировали один обстрел. О фактах нарушения мирных договоренностей сообщено Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Гибель военного ВСУ

11 февраля на Донбассе погиб украинский военный. В бойца ВСУ выстрелил вражеский снайпер, медики оказали ему помощь, однако он умер во время эвакуации.

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Горловка.