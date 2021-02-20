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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Украина готова к прибытию любого типа и количества вакцин – Ляшко

21 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко посетит Черниговскую область, чтобы проверить готовность складаа, мобильной бригады и больницы, сотрудников которой будут вакцинировать первыми.

Ляшко

По его словам, мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин и для какого учреждения здравоохранения потребуется.

– Организационно мы готовы к прибытию любого типа и количества вакцин, – уверяет Виктор Ляшко. – Во время совещания с региональными координаторами согласовали последние штрихи внутриобластной логистики. Также сегодня провели отдельный селектор с областными складами об особенностях учета и отпуска иммунобиологических препаратов.

По прибытии вакцины до областных складов ее будет развозить одновременно 11 машин.

В день развозки вакцину получат 7 областей – Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и город Киев, другие регионы – на следующий день.

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Главный санврач подчеркнул, что Национальная служба здоровья Украины будет заключать договоры с медучреждениями, которые соответствуют всем требованиям для проведения вакцинации от Covid-19 и будет платить им деньги за предоставленные услуги.

Финансирование предусмотрено в Программе медицинских гарантий на 2021 год в отдельном пакете вакцинации против Covid-19.

В первый месяц НСЗУ будет выплачивать 8 тыс. грн на одну мобильную команду медиков. Далее медицинское учреждение будет получать доплату за фактическое количество провакцинированных людей – 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн – за вторую.

Данные о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения, и только на основании этой информации НСЗУ будет оплачивать фактически предоставленные услуги.

Вакцинация против Covid-19 в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что сдвинутые сроки поставки вакцины существенно не повлияют на вакцинацию против Covid-19 в Украине.

Правительство рассчитывает уже в конце февраля – в начале марта получить 117 тыс. доз препарата Pfizer BioNTech.

Сначала в Министерстве здравоохранения сообщали, что старт вакцинации в Украине начнется 15 февраля.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Минздрав

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