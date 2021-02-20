22 февраля президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме Украина 30. Инфраструктура.

Темами форума будет продолжение Национальной программы Большое строительство, финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе.

Также участники форума обсудят перспективы речных перевозок, обновления местных аэропортов, модернизации Укрзализныци и инфраструктуры будущего.

Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Зеленский анонсировал форум Украина 30

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение форума Украина 30 в начале февраля.

Целесообразность такого мероприятия президент объяснил тем, что за время пандемии накопилось очень много вопросов. Поэтому, по его словам, они стоят содержательного разговора и активного общественного диалога.

Во время форума эксперты и чиновники будут отвечать на первоочередные вопросы людей.