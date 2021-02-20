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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Украинцы смогут задать вопросы Зеленскому

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме Украина 30. Инфраструктура.

Володимир Зеленський

Темами форума будет продолжение Национальной программы Большое строительство, финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе.

Также участники форума обсудят перспективы речных перевозок, обновления местных аэропортов, модернизации Укрзализныци и инфраструктуры будущего.

Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Зеленский анонсировал форум Украина 30

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение форума Украина 30 в начале февраля.

Целесообразность такого мероприятия президент объяснил тем, что за время пандемии накопилось очень много вопросов. Поэтому, по его словам, они стоят содержательного разговора и активного общественного диалога.

Во время форума эксперты и чиновники будут отвечать на первоочередные вопросы людей.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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