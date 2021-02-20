Алкоголизм давно стал не просто заболеванием, которое негативно влияет на организм, но и социальным фактором, разрушающим жизни людей. При этом грань между “я выпиваю по чуть-чуть” и “у меня сформировалась зависимость” практически неуловимая.

Вместе с доктором медицинских наук, профессором, научным руководителем клиники Атос Юрием Пакиным Факты ICTV решили разобраться, что такое алкоголизм, кто в группе риска и что делать, чтобы не стать алкоголиком.

Алкоголизм – это заболевание

Несмотря на то, что многие украинцы считают, что алкоголизм – это не более, чем слабость, способ расслабиться или даже привычка, от которой можно избавиться в любой момент, это не так.

Алкоголизм – это заболевание, от которого иногда бывает очень сложно излечиться.

— Когда человек длительное время употребляет спиртные напитки, в его организме включается биохимический процесс. Он привыкает к тому, что алкоголь синтезирует в крови. Потом, когда человек пытается бросить пить, возникает неустойчивое настроение: то он в депрессии, то он в агрессии, то он раздражителен, то чувствует себя подавленным, — говорит Юрий Пакин.

При этом организм будет просто требовать алкоголя, и устоять перед соблазном очень сложно. И если человек срывается, существует риск уйти в запой.

— Запой – это ситуация, когда человек каждый день вынужден принимать спиртные напитки, иначе он будет себя плохо чувствовать, — продолжает профессор.

Не нужно забывать о разрушительных свойствах алкоголя. Под его действием организм быстро изнашивается, что чревато различными заболеваниями и даже смертью.

Алкоголик или пьяница – где грань

При этом не всех людей, которые выпивают, нужно считать алкоголиками.

— Алкоголики – это люди, у которые сформировалась четкая зависимость от спиртных напитков. Пьяницы – те, кто часто употребляет алкоголь, — объясняет Юрий Пакин.

Грани или же измеримых показателей в сроках или дозах приема спиртных напитков между этими двумя категориями не существует.

— Алкоголизм – дело индивидуальное. Бывает, в компании все пьют одинаково, но один стал алкоголиком, а второй – все еще пьяница. У каждого организм реагирует по-своему. И здесь нет четкой границы. Это очень постепенный процесс, — говорит специалист.

Кто в группе риска

Все, кто употребляет алкоголь, находятся в группе риска. У каждого из них может развиться алкоголизм.

— Есть такой фермент — алкогольдегидрогеназа, он разрушает алкоголь. Если его в организме много, человек меньше пьянеет и больше сопротивляется воздействию алкоголя, и наоборот, — комментирует Юрий Пакин.

Существует мнение, что женщины более восприимчивы к алкоголю, и у них формируется более стойкая зависимость.

— Это исторически, эволюционно выработалось. Женский организм всегда старались оберегать от алкоголя, и у них меньше фермента, который противостоит алкоголю. Также женщины более чувствительны к различным событиям, эмоционально нестабильны. И у женщин есть еще такая проблема: если она захотела выпить, ее всегда угостят. А мужчине никто не будет бесплатно наливать, — дополняет специалист.

Кстати, считается, что алкогольдегидрогеназы меньше у людей, которые живут в северных широтах. Южане более устойчивы к влиянию алкоголя. Это также сложилось эволюционно, ведь в южных широтах люди чаще выращивали виноград и пили вино.

Как не спиться

Чтобы не стать алкоголиком, следует не злоупотреблять спиртными напитками. Это золотое правило, и альтернатив нет.

— У меня очень часто спрашивают: что делать, чтобы не стать алкоголиком. Я всегда отвечаю: ребята, делайте перерывы. Чем дольше, тем лучше, подводит итог Юрий Пакин.

Как вредные привычки уничтожают человека

Алкоголь негативно влияет на организм человека.

Он может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти.

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