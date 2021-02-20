Алкоголизм давно стал не просто заболеванием, которое негативно влияет на организм, но и социальным фактором, разрушающим жизни людей. При этом грань между “я выпиваю по чуть-чуть” и “у меня сформировалась зависимость” практически неуловимая.
Вместе с доктором медицинских наук, профессором, научным руководителем клиники Атос Юрием Пакиным Факты ICTV решили разобраться, что такое алкоголизм, кто в группе риска и что делать, чтобы не стать алкоголиком.
Алкоголизм – это заболевание
Несмотря на то, что многие украинцы считают, что алкоголизм – это не более, чем слабость, способ расслабиться или даже привычка, от которой можно избавиться в любой момент, это не так.
Алкоголизм – это заболевание, от которого иногда бывает очень сложно излечиться.
— Когда человек длительное время употребляет спиртные напитки, в его организме включается биохимический процесс. Он привыкает к тому, что алкоголь синтезирует в крови.
Потом, когда человек пытается бросить пить, возникает неустойчивое настроение: то он в депрессии, то он в агрессии, то он раздражителен, то чувствует себя подавленным, — говорит Юрий Пакин.
При этом организм будет просто требовать алкоголя, и устоять перед соблазном очень сложно. И если человек срывается, существует риск уйти в запой.
— Запой – это ситуация, когда человек каждый день вынужден принимать спиртные напитки, иначе он будет себя плохо чувствовать, — продолжает профессор.
Не нужно забывать о разрушительных свойствах алкоголя. Под его действием организм быстро изнашивается, что чревато различными заболеваниями и даже смертью.
Алкоголик или пьяница – где грань
При этом не всех людей, которые выпивают, нужно считать алкоголиками.
— Алкоголики – это люди, у которые сформировалась четкая зависимость от спиртных напитков. Пьяницы – те, кто часто употребляет алкоголь, — объясняет Юрий Пакин.
Грани или же измеримых показателей в сроках или дозах приема спиртных напитков между этими двумя категориями не существует.
— Алкоголизм – дело индивидуальное. Бывает, в компании все пьют одинаково, но один стал алкоголиком, а второй – все еще пьяница. У каждого организм реагирует по-своему. И здесь нет четкой границы. Это очень постепенный процесс, — говорит специалист.
Кто в группе риска
Все, кто употребляет алкоголь, находятся в группе риска. У каждого из них может развиться алкоголизм.
— Есть такой фермент — алкогольдегидрогеназа, он разрушает алкоголь. Если его в организме много, человек меньше пьянеет и больше сопротивляется воздействию алкоголя, и наоборот, — комментирует Юрий Пакин.
Существует мнение, что женщины более восприимчивы к алкоголю, и у них формируется более стойкая зависимость.
— Это исторически, эволюционно выработалось. Женский организм всегда старались оберегать от алкоголя, и у них меньше фермента, который противостоит алкоголю. Также женщины более чувствительны к различным событиям, эмоционально нестабильны.
И у женщин есть еще такая проблема: если она захотела выпить, ее всегда угостят. А мужчине никто не будет бесплатно наливать, — дополняет специалист.
Кстати, считается, что алкогольдегидрогеназы меньше у людей, которые живут в северных широтах. Южане более устойчивы к влиянию алкоголя. Это также сложилось эволюционно, ведь в южных широтах люди чаще выращивали виноград и пили вино.
Как не спиться
Чтобы не стать алкоголиком, следует не злоупотреблять спиртными напитками. Это золотое правило, и альтернатив нет.
— У меня очень часто спрашивают: что делать, чтобы не стать алкоголиком. Я всегда отвечаю: ребята, делайте перерывы. Чем дольше, тем лучше, подводит итог Юрий Пакин.
Как вредные привычки уничтожают человека
Алкоголь негативно влияет на организм человека.
Он может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти.
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