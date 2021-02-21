По состоянию на 21 февраля 2021 года в Украине выявили 1 304 456 случаев коронавируса. За сутки эпидситуация в стране значительно улучшилась, зафиксировали 4 489 новых случаев.
За день заболели 323 ребенка и 133 медработника.
За сутки умерли 58 человек, за время пандемии — 25 103. Выздоровели за день 1 557 пациентов, в общем — 1 146 073.
За последние сутки в стране провели 19 616 тестов методом ПЦР, в общем — 6 700 971.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 482 случая;
- Волынская область — 96 случаев;
- Днепропетровская область — 223 случая;
- Донецкая область — 92 случая;
- Житомирская область — 365 случаев;
- Закарпатская область — 281 случай;
- Запорожская область — 34 случая;
- Ивано-Франковская область — 618 случаев;
- Киевская область — 243 случая;
- Кировоградская область — 15 случаев;
- Луганская область — 20 случаев;
- Львовская область — 243 случая;
- Николаевская область — 147 случаев;
- Одесская область — 133 случая;
- Полтавская область — 49 случаев;
- Ровенская область — 91 случай;
- Сумская область — 134 случая;
- Тернопольская область — 162 случая;
- Харьковская область — 197 случаев;
- Херсонская область — 42 случая;
- Хмельницкая область — 171 случай;
- Черкасская область — 54 случая;
- Черновицкая область — 320 случаев;
- Черниговская область — 77 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистики коронавируса по состоянию на 20 февраля 2021 года, в стране зафиксировали 1 299 967 случаев.
Суточный прирост — 6 295 новых больных.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.