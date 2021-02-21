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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Ситуация с Covid-19 значительно улучшилась: статистика коронавируса в Украине 21 февраля

По состоянию на 21 февраля 2021 года в Украине выявили 1 304 456 случаев коронавируса. За сутки эпидситуация в стране значительно улучшилась, зафиксировали 4 489 новых случаев.

Ситуация с Covid-19 значительно улучшилась: статистика коронавируса в Украине 21 февраля

За день заболели 323 ребенка и 133 медработника.

За сутки умерли 58 человек, за время пандемии — 25 103. Выздоровели за день 1 557 пациентов, в общем — 1 146 073.

За последние сутки в стране провели 19 616 тестов методом ПЦР, в общем — 6 700 971.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 482 случая;
  • Волынская область — 96 случаев;
  • Днепропетровская область — 223 случая;
  • Донецкая область — 92 случая;
  • Житомирская область — 365 случаев;
  • Закарпатская область — 281 случай;
  • Запорожская область — 34 случая;
  • Ивано-Франковская область — 618 случаев;
  • Киевская область — 243 случая;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • Луганская область — 20 случаев;
  • Львовская область — 243 случая;
  • Николаевская область — 147 случаев;
  • Одесская область — 133 случая;
  • Полтавская область — 49 случаев;
  • Ровенская область — 91 случай;
  • Сумская область — 134 случая;
  • Тернопольская область — 162 случая;
  • Харьковская область — 197 случаев;
  • Херсонская область — 42 случая;
  • Хмельницкая область — 171 случай;
  • Черкасская область — 54 случая;
  • Черновицкая область — 320 случаев;
  • Черниговская область — 77 случаев.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса по состоянию на 20 февраля 2021 года, в стране зафиксировали 1 299 967 случаев.

Суточный прирост — 6 295 новых больных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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