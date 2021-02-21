По состоянию на 21 февраля 2021 года в Украине выявили 1 304 456 случаев коронавируса. За сутки эпидситуация в стране значительно улучшилась, зафиксировали 4 489 новых случаев.

За день заболели 323 ребенка и 133 медработника.

За сутки умерли 58 человек, за время пандемии — 25 103. Выздоровели за день 1 557 пациентов, в общем — 1 146 073.

За последние сутки в стране провели 19 616 тестов методом ПЦР, в общем — 6 700 971.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 482 случая;

Волынская область — 96 случаев;

Днепропетровская область — 223 случая;

Донецкая область — 92 случая;

Житомирская область — 365 случаев;

Закарпатская область — 281 случай;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область — 618 случаев;

Киевская область — 243 случая;

Кировоградская область — 15 случаев;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 243 случая;

Николаевская область — 147 случаев;

Одесская область — 133 случая;

Полтавская область — 49 случаев;

Ровенская область — 91 случай;

Сумская область — 134 случая;

Тернопольская область — 162 случая;

Харьковская область — 197 случаев;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 171 случай;

Черкасская область — 54 случая;

Черновицкая область — 320 случаев;

Черниговская область — 77 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса по состоянию на 20 февраля 2021 года, в стране зафиксировали 1 299 967 случаев.

Суточный прирост — 6 295 новых больных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.