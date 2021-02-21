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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Бесплатные прививки от коронавируса сделают всем желающим — Ляшко

Бесплатную вакцину от коронавируса в Украине смогут получить все желающие.

Бесплатные прививки от коронавируса сделают всем желающим — Ляшко

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в Чернигове.

— Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, — вакцинируются, — сказал он.

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В то же время Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и невозможность прививать всех одновременно, правительство разработало дорожную карту по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам критических для государства структур.

А вот прививки против коронавируса детям вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Когда вакцина прибудет в Украину

Дата поставки вакцины от коронавируса AstraZeneca известна, но ее объявят тогда, когда самолет с ней сядет в аэропорту Борисполь.

График поставки препарата в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину.

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