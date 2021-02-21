В Украину из Индии отправилась первая партия вакцины против коронавируса от AstraZeneca (CoviShield).

Глава Минздрава Украины Максим Степанов лично проконтролировал отгрузку первых 500 тыс. доз вещества на заводе-изготовителе в индийском городе Пуне.

— Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Дальше — долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле. И уже на днях вакцина прибудет в Украину, — отметил Максим Степанов.

По его словам, во время транспортировки вещества будут придерживаться всех необходимых требований.

Поэтому в Украину прибудет качественная вакцина, добавил он.

Вакцинация против коронавируса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов лично отправился в Индию, что проконтролировать поставку первой партии вакцины против коронавируса в Украину.

Кроме того, он должен договориться о дальнейших поставках вещества в страну.

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Источник: Максим Степанов