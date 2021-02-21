PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Украину едет Covid-вакцина. Степанов проконтролировал отгрузку первой партии

В Украину из Индии отправилась первая партия вакцины против коронавируса от AstraZeneca (CoviShield).

вакцинація

Глава Минздрава Украины Максим Степанов лично проконтролировал отгрузку первых 500 тыс. доз вещества на заводе-изготовителе в индийском городе Пуне.

— Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Дальше — долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле. И уже на днях вакцина прибудет в Украину, — отметил Максим Степанов.

По его словам, во время транспортировки вещества будут придерживаться всех необходимых требований.

Поэтому в Украину прибудет качественная вакцина, добавил он.

Читайте
Украина готова к прибытию любого типа и количества вакцин – Ляшко

Вакцинация против коронавируса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов лично отправился в Индию, что проконтролировать поставку первой партии вакцины против коронавируса в Украину.

Кроме того, он должен договориться о дальнейших поставках вещества в страну.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Максим Степанов

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка