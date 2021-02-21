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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Минсоц перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроэнергию

Министерство социальной политики уже перечислило 322 млн в качестве компенсации за потребленную в январе электроэнергию для более 571 тыс. граждан.

Денис Шмигаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в социальных сетях.

— Правительство продолжает работать над решением тарифного вопроса. Как обещали, государство не оставило людей без поддержки, — отметил он.

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1 января премьер-министр заявил, что украинцы, в которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию.

29 января Верховная Рада поддержала изменения в Госбюджет, предусматривающие выделение 1,4 млрд грн компенсаций для граждан с электроснабжением.

К слову, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.

С апреля 2021 стоимость составит до 316,08 грн за МВт-ч из действующих 293,93 грн за МВт-час.

Источник: Денис Шмыгаль 

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