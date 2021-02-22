Вспышку коронавируса в Ивано-Франковской области вызвали иностранные туристы, приехавшие в Буковель, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на всеукраинском форуме Украина 30. Инфраструктура.

Он также добавил, что по расчетам главного санитарного врача Виктора Ляшко, прирост количества больных ожидали примерно с 5 по 10 февраля, но волна заболеваемости началась позже.

По мнению Тимошенко, именно иностранные туристы стали источником болезни, которой стремительно начали инфицироваться местные жители.

Сейчас, по словам чиновника, ситуация в области взята под контроль.

— Койко-места нашли, работаем, техника есть, кислород есть. Надеюсь, что мы собьем эту волну в Ивано-Франковской области и в других областях тоже, — сказал Кирилл Тимошенко.

Коронавирус на Прикарпатье

С 22 февраля введены ограничения красной зоны на территории Ивано-Франковской области.

К такому шагу власть прибегла из-за стремительного роста количества больных и катастрофической нехватки коек. Больных с Ивано-Франковщины принимают в Львовских больницах и в первом в Украине мобильном-госпитале.