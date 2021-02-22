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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Фото Уруского с Кадыровым: Шмыгаль ждет срочного объяснения от вице-премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет объяснений от вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского из-за фото, на котором он рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Уруський із Кадировим

Шмыгаль выложил соответствующий снимок Уруского с Кадыровым в Facebook.

— Жду от Олега Уруского срочных объяснений, — написал Шмыгаль.

Снимок Уруского и Кадырова был сделано 21 февраля во время международной выставки оружия IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Emirates News Agency сообщило, что во время церемонии открытия выставки к наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну присоединились глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Украины Олег Уруский и генерал Мохамед Хамдан Дагло.

Сам вице-премьер совместные снимки с Кадыровым пока никак не комментировал.

Уруський із Кадировим

Фото: pledgetimes.com

Уруский возглавил украинскую делегацию на выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире. Также в Абу-Даби полетели представители Минстратегпрома, Минобороны, посольства Украины в ОАЭ и руководство концерна Укроборонпром.

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Кадыров находится под международными санкциями из-за действий, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Источник: Денис Шмыгаль

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