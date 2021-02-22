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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Деньги брали только для приоритетных вопросов: Зеленский о расходах Covid-фонда

С началом эпидемии коронавируса в Украине необходимо было ограничить работу всех других социальных программ. Но позже их стали размораживать.

володимир зеленський

Среди приоритетных оказалась и программа Большое строительство, поскольку в случае полной остановки был риск потерять около 190 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Инфраструктура, объясняя, почему деньги с Covid-фонда брали для других нужд.

— Не было отдельного фонда. Фонд для борьбы с коронавирусом — это были все программы. Мы поставили рамки: нельзя брать деньги. Берем деньги оттуда только туда и туда, что сейчас приоритетно, — объяснил президент.

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Также президент добавил, что деньги брали не только на дороги, но и на социальную помощь, армию, обновление техники.

В апреле 2020 года народные депутаты приняли законопроект, который предусматривал создание Фонда борьбы с коронавирусом в государственном бюджете.

Предполагалось, что средства из него будут выделять на закупку медицинских средств, выплату дополнительных средств медицинским работникам, доплаты отдельным категориям работников, материальную помощь безработным.

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