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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Hyundai планирует поставить Украине 10 скоростных поездов

Южнокорейская компания Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги.

Потяг

Представитель Hyundai Юн Сук Чой на форуме Украина 30. Инфраструктура заявил, что корпорация заинтересована в железнодорожных проектах Украины, особенно в строительстве скоростной железной дороги.

Поэтому Hyundai готова поставить 10 новых поездов с 90 вагонами и профинансировать несколько железнодорожных проектов Украины.

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Представитель Hyundai добавил, что они намерены начать детальные переговоры о возможности инвестировать в Украину и передать технологии для локализации производства основных узлов.

Также во время форума президент Владимир Зеленский анонсировал запуск в Украине City Express — нового проекта пригородного сообщения.

Первый этап проекта City Express включает Киев, Харьков и Днепр.

Фото: УНИАН

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