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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Количество больных уменьшилось: в Украине обнаружили за сутки 3 206 новых случаев Covid-19

По состоянию на утро 22 февраля коронавирусом в Украине заболели 1 307 662 человек. За сутки зафиксировали 3 206 новых случаев. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.

коронавірус, карантин

За прошедшие сутки умерло 53 человека, за все время пандемии — 25 156. Удалось преодолеть коронавирусную инфекцию 1 353 украинцам, в общем выздоровели 1 147 426 человек.

За сутки совершено 20 183 тестирований (в частности методом ПЦР — 13 513, методом ИФА — 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4 205).

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 169 случаев;
  • Винницкая область — 328 случаев;
  • Волынская область — 75 случаев;
  • Днепропетровская область — 126 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 285 случаев;
  • Закарпатская область — 233 случая;
  • Запорожская область — 50 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 515 случаев;
  • Киевская область — 166 случаев;
  • Кировоградская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 12 случаев;
  • Львовская область — 279 случаев;
  • Николаевская область — 123 случая;
  • Одесская область — 124 случая;
  • Полтавская область — 75 случаев;
  • Ровенская область — 36 случаев;
  • Сумская область — 60 случаев;
  • Тернопольская область — 129 случаев;
  • Харьковская область — 50 случаев;
  • Херсонская область — 24 случая;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черкасская область — 38 случаев;
  • Черновицкая область — 259 случаев;
  • Черниговская область — 27 случаев.

Коронавиру в Украине

По состоянию на 21 февраля 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще в 4 489 человек.

За день заболели 323 ребенка и 133 медработника. За сутки умерло 58 человек, за время пандемии — 25 103. Выздоровели за день 1 557 пациентов, в общем — 1 146 073.

Больше всего случаев коронавируса 21 февраля обнаружили в Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях.

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