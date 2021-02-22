По состоянию на утро 22 февраля коронавирусом в Украине заболели 1 307 662 человек. За сутки зафиксировали 3 206 новых случаев. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.
За прошедшие сутки умерло 53 человека, за все время пандемии — 25 156. Удалось преодолеть коронавирусную инфекцию 1 353 украинцам, в общем выздоровели 1 147 426 человек.
За сутки совершено 20 183 тестирований (в частности методом ПЦР — 13 513, методом ИФА — 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4 205).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 169 случаев;
- Винницкая область — 328 случаев;
- Волынская область — 75 случаев;
- Днепропетровская область — 126 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 285 случаев;
- Закарпатская область — 233 случая;
- Запорожская область — 50 случаев;
- Ивано-Франковская область — 515 случаев;
- Киевская область — 166 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 12 случаев;
- Львовская область — 279 случаев;
- Николаевская область — 123 случая;
- Одесская область — 124 случая;
- Полтавская область — 75 случаев;
- Ровенская область — 36 случаев;
- Сумская область — 60 случаев;
- Тернопольская область — 129 случаев;
- Харьковская область — 50 случаев;
- Херсонская область — 24 случая;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черкасская область — 38 случаев;
- Черновицкая область — 259 случаев;
- Черниговская область — 27 случаев.
Коронавиру в Украине
По состоянию на 21 февраля 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще в 4 489 человек.
За день заболели 323 ребенка и 133 медработника. За сутки умерло 58 человек, за время пандемии — 25 103. Выздоровели за день 1 557 пациентов, в общем — 1 146 073.
Больше всего случаев коронавируса 21 февраля обнаружили в Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях.