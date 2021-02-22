По состоянию на утро 22 февраля коронавирусом в Украине заболели 1 307 662 человек. За сутки зафиксировали 3 206 новых случаев. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.

За прошедшие сутки умерло 53 человека, за все время пандемии — 25 156. Удалось преодолеть коронавирусную инфекцию 1 353 украинцам, в общем выздоровели 1 147 426 человек.

За сутки совершено 20 183 тестирований (в частности методом ПЦР — 13 513, методом ИФА — 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4 205).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 169 случаев;

Винницкая область — 328 случаев;

Волынская область — 75 случаев;

Днепропетровская область — 126 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 285 случаев;

Закарпатская область — 233 случая;

Запорожская область — 50 случаев;

Ивано-Франковская область — 515 случаев;

Киевская область — 166 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 12 случаев;

Львовская область — 279 случаев;

Николаевская область — 123 случая;

Одесская область — 124 случая;

Полтавская область — 75 случаев;

Ровенская область — 36 случаев;

Сумская область — 60 случаев;

Тернопольская область — 129 случаев;

Харьковская область — 50 случаев;

Херсонская область — 24 случая;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черкасская область — 38 случаев;

Черновицкая область — 259 случаев;

Черниговская область — 27 случаев.

Коронавиру в Украине

По состоянию на 21 февраля 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще в 4 489 человек.

За день заболели 323 ребенка и 133 медработника. За сутки умерло 58 человек, за время пандемии — 25 103. Выздоровели за день 1 557 пациентов, в общем — 1 146 073.

Больше всего случаев коронавируса 21 февраля обнаружили в Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях.