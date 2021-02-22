Когда Россия начнет отчуждать землю в Крыму и что делать украинцам

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин издал указ о внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается владеть земельными участками.

Согласно ему, аннексированный в 2014 году Крым также подпадает под категорию “российских” территорий, на которых владеть землей могут только граждане РФ.

Указ главы РФ вступает в силу 20 марта 2021 года, после чего многие украинцы могут просто “попрощаться” с земельными участками в Крыму.

Факты ICTV рассказывают, какие варианты действий доступны украинцам для того, чтобы сохранить свою землю, и почему Россия продолжает тираническую политику на аннексированном полуострове.

Земля украинцев

По данным так называемого Госкомрегистра, на территории Крыма, согласно соответствующему указу, под обязательное отчуждение подпадают около 11,5 тыс. земельных участков. Подавляющее большинство из них принадлежит гражданам Украины.

В апреле 2020 года со стороны оккупационных властей РФ звучали заявления о том, что около 9,7 тыс. из этих земельных участков в Крыму принадлежат украинцам.

Этим гражданам нужно до 20 марта по “собственному желанию” произвести отчуждение земли, находящейся на территории:

Бахчисарайского района;

Кировского района;

Джанкойского района;

Ленинского района;

Красноперекопского района;

Нижнегорского района;

Раздольненского района;

Сакского района;

Черноморского района;

Советского района;

Симферопольского района;

Севастополя;

Феодосии;

Судака;

Алушты;

Армянская;

Керчи;

Евпатории;

Ялты;

Инкермана;

города Саки.

Если же украинцы сами не пойдут на то, чтобы продавать свое имущество, легально приобретенное на территории Крыма, то этим с 20-го марта будут заниматься “госорганы” оккупантов.

То есть они планируют выставить имущество иностранных граждан на продажу, что возможно лишь в случаях, когда оно не может находиться в их собственности. А продать его могут за сумму, которая будет значительно отличаться от той, за которую имущество покупали.

Фактически имущество украинцев могут продать за бесценок, если будет такая необходимость.

У граждан Украины мало вариантов для сохранения прав собственности на земельный участок после вступления в силу указа Путина. Конечно же, можно продать его по рыночной цене, однако на аннексированной территории она точно не стоит тех денег, которые за нее отдавали много лет назад.

В случае деоккупации Крыма все законы РФ перестали бы действовать на территории полуострова, но ждать этого в течение ближайшего месяца точно не стоит, поэтому нужно выбирать, что делать со своей собственностью.

Юридическое и реальное

Конечно, решение президента РФ об отчуждении земли в аннексированном Крыму не осталось без внимания украинской власти.

26 марта 2020 года Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальное заявление, в котором говорилось, что решение российских властей является незаконным и нарушает не только украинское, но и международное гуманитарное право.

– Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены Указа и привлечения России к ответственности за это правонарушение, – говорилось в заявлении МИД.

Незадолго до реакции МИД постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич высказал мнение о том, что действия России можно трактовать как нарушение положений по защите прав собственности.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что украинцы, имущество которых окажется в опасности, могут обратиться в международные инстанции для того, чтобы защитить свое право на владение им.

Государство, в свою очередь, должно делать все, чтобы помочь гражданам вернуть свою собственность.

– Должны быть иски собственников земли в Европейский суд по правам человека… Государство должно помогать этим людям, координировать этот процесс. Эффективнее, если люди не сами подают иски, а создадут базу людей, которые имеют землю (в Крыму – Ред.) и подадут иск против РФ, – говорит Рейтерович.

Адвокат Иван Либерман также считает, что лучшим выходом, если люди все же потеряют землю в Крыму, является обращение в суд. Сначала украинский, а потом – международный.

Однако даже в таком случае нельзя быть уверенным, что землю вернут ее законным владельцам.

– Фактически на территории Крыма действует другая юрисдикция. Поскольку нет другого механизма воздействия, кроме судебной системы мира, то украинцы, которые считают, что их права на землю нарушают, могут обратиться в судебные инстанции Украины и получить там соответствующее решение. Если они будут чем-то недовольны, то в дальнейшем могут обратиться в международный суд, который должен установить, что лицо является владельцем конкретного земельного участка даже на территории Крыма. Однако даже решение международного суда будет только на бумаге, – рассказывает адвокат.

В то же время, юристы советуют украинцам с земельным участком в Крыму зарегистрировать право собственности на родственников в РФ или создать там юридическое лицо. Касается это как тех граждан, которые уже не проживают на неподконтрольной Украине территории, так и тех, кто остался жить на полуострове после аннексии, но не желает получать российское гражданство.

Но это далеко не лучший выход из сложившейся ситуации. По мнению Либермана, и переоформление права собственности, и создание юридического лица несут ряд значительных рисков.

– Если гражданин передает в собственность землю другому человеку, то все нормы будут признавать его как нового владельца. Никто не знает, сколько этот человек еще проживет, что он будет делать с землей. Это большой риск. А открытие юридического лица в РФ – возникает вопрос, не привлечь ли такое лицо к ответственности, например, за финансирование терроризма. Юридическое лицо в другом государстве соприкасается с финансовым учреждением, которое финансирует вооружение, обучение войск, – объясняет риски Либерман.

Еще один шаг в аннексии

Конечно, нарушения международных норм в вопросе Крыма для России не являются чем-то новым. Она неоднократно нарушала права граждан на территории полуострова, в частности крымских татар.

Однако примерно семь лет РФ не придавала внимания вопросу собственности земли, даже если и говорили о “пограничных” территориях.

– Указ, в первую очередь, направлен против граждан Украины, которые владеют землей на приграничных территориях. Таким образом их заставляют получить российский паспорт, или у них заберут землю за определенную “компенсацию”. На их место, скорее всего, будут завозить граждан России, которые будут покупать эту землю… Это продолжение политики максимальной ассимиляции украинского населения, завоза представителей РФ, перемешивания этнического состава АР Крым, – считает политолог.

То, что происходит сейчас, можно сравнить с российскими паспортами на Донбассе. РФ искусственно создает ситуацию, при которой перед гражданами стоит выбор – потерять свою собственность или получить гражданство РФ, зарегистрировать российское юридическое лицо, подарить землю родственникам и тому подобное.

Так государство-агрессор будет показывать, что якобы сами крымчане “заинтересованы” в том, чтобы оставаться с Россией.

Однако действия РФ точно не останутся без ответа. Вопрос только в том, что именно ждет агрессора.

Вероятнее всего, что среди ответов на отчуждение имущества украинцев будут санкции. Однако не стоит ожидать, что они будут иметь значительный масштаб.

– Максимум, что мы можем получить – персональные санкции против лиц, которые, например, будут ставить подписи под актами, но делать это из “администрации” на территории Крыма. Глобально это не приведет к внедрению новых санкций. Россия совершает подобные нарушения чуть ли не каждый день, просто они касаются не земли, – говорит Рейтерович.

К сожалению, в ближайшее время у украинцев будет не так много вариантов для того, чтобы сохранить свое имущество в аннексированном Крыму.

Да, международные суды должны признать решение местных органов об отчуждении незаконным и обязать их вернуть землю. Но и сам судебный процесс может длиться не один год, и все в Украине прекрасно знают, как Россия может его “придерживаться”.

Нашему государству остается только продолжать давить на РФ своими силами и с помощью международных партнеров.

Но пока Крым остается аннексированным, самыми безопасными вариантами для украинцев остаются продажа земли или ее возвращение через суды.