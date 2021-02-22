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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Незначительное подорожание евро и доллара: курс валют на 22 февраля

Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

Курс валют в Украине

На понедельник, 22 февраля, НБУ установил курс 27,85 грн/1$.

После повышения цена на евро, по курсу на 22 февраля, составляет на 33,78 грн/1€.

По сравнению с пятницей, цена на польский злотый немного повысилась, российский рубль, наоборот, немного подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 22.02:

  • $1 — 27,85 грн;
  • €1 — 33,78 грн;
  • 1 польский злотый — 7,54 грн;
  • 10 российских рублей — 3,77 грн.

курс валют 22 лютого

Прогноз курса доллара на 2021 год

Украинские экономисты считают, что на курс гривны и макрофинансовую стабильность не повлияет то, что Украине пока не удалось договориться об очередном транше от Международного валютного фонда.

Хотя средства, полученные от Фонда, направляются на пополнение валютных резервов, Нацбанк не имеет права их использовать для валютных интервенций и поддержки курса гривны.

Подробный прогноз курса доллара на 2021 год читайте в материале Факты ICTV.

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