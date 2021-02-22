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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Онлайн-регистрация на вакцинацию от Covid-19 будет запущена в марте

Онлайн-регистрация в очередь на вакцинацию от коронавируса уже готова к работе и заработает с марта 2021 года.

вакцинація

— Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе. Было решено, что ее запустят с марта, — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федеров.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заверил, что по графику поставки вакцин прививки будут гарантированы всем украинцам. От государства они будут бесплатными.

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Вакцинация в Украине

В Украину из Индии отправили первую партию вакцины против коронавируса от AstraZeneca (CoviShield).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов лично проконтролировал отгрузку первых 500 тыс. доз вещества с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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