Угрозы со стороны РФ смешны: Арахамия о санкциях СНБО и реакции Пескова

Последние санкции, введенные СНБО против ряда физических и юридических лиц, необходимые для защиты национальных интересов.

Об этом заявил нардеп от фракции Слуга народа Давид Аварахия в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— Когда это вопрос национальной безопасности, то демократии не должно быть. Должна быть только защита наших интересов, — отметил народный депутат.

Кроме того, парламентарий прокомментировал слова пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что санкции повлияют на политическую ситуацию в Украине и могут ухудшить положение на Донбассе.

По словам Арахамии, такая реакции Пескова подтверждает связи РФ с агентами влияния, которые действуют в Украине.

— Не остается сомнения, что это российские агенты влияния, которые экономически, политически и информационно влияют на наше государство. Они ведут спецоперацию для того, чтобы разбалансировать ситуации внутри страны, а также, чтобы усилить влияние России, — отметил Арахамия.

Также он отметил, что угрозы со стороны РФ — смешны.

— А то что они нас пытаются запугать об ухудшении ситуации на Донбассе, то эти угрозы смешны. Все наши военные поддерживают это решение СНБО, войска переведены в режим полной боеготовности, у них приказы отвечать на любую агрессию, — подчеркнул Давид Арахамия.

Введение санкций в Украине

После проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны под председательством Владимира Зеленского, которое состоялось 19 февраля 2021 года, в Украине ввели ряд персональных санкций.

Ограничения применены к 19 юридическим и восьми физическим лицам.

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