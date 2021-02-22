PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Более $58 тыс.: биткоин обновил рекорд по стоимости и немного подешевел

После очередного обновления рекорда по стоимости вечером 21 февраля криптовалюта биткоин немного потеряла свои позиции. По состоянию на 9.00 22 февраля курс — более $56 тыс.

біткоїн

Накануне вечером биткоин стоил более $58 тыс. Рекордно высокой стоимость была с 21.15 по 22.30.

После этого его цена стала постепенно снижаться до $56 тыс.

По состоянию на 6.45 она упала до более $55 тыс., однако потом курс опять начал расти.

Курс биткоина

В течение 2020 года криптовалюта биткоин демонстрировала рост стоимости. Эта тенденция ускорилась в декабре, тогда почти каждый день биткоин бил рекорды по стоимости.

Читайте
Феномен биткоина: как он работает и причины создания

Продолжил расти он в январе и феврале 2021 года. Эксперты связывают этот процесс с пандемией коронавируса и тем, что американцы получили доступ к рынку.

Подробнее о курсе криптовалюты биткоин читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Coindesk

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка