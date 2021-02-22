После очередного обновления рекорда по стоимости вечером 21 февраля криптовалюта биткоин немного потеряла свои позиции. По состоянию на 9.00 22 февраля курс — более $56 тыс.

Накануне вечером биткоин стоил более $58 тыс. Рекордно высокой стоимость была с 21.15 по 22.30.

После этого его цена стала постепенно снижаться до $56 тыс.

По состоянию на 6.45 она упала до более $55 тыс., однако потом курс опять начал расти.

Курс биткоина

В течение 2020 года криптовалюта биткоин демонстрировала рост стоимости. Эта тенденция ускорилась в декабре, тогда почти каждый день биткоин бил рекорды по стоимости.

Продолжил расти он в январе и феврале 2021 года. Эксперты связывают этот процесс с пандемией коронавируса и тем, что американцы получили доступ к рынку.

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Источник: Coindesk