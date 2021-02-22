Все образовательные учреждения Буковины переходят на дистанционную форму обучения на две недели, из-за стремительного роста случаев коронавируса среди детей.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что решение является обязательным для исполнения.

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Оно также касается всех детских кружков, спортивных и художественных школ, развлекательных заведений для детей в Черновицкой области.

Изменения касаются и заведений общественного питания — они должны прекратить свою работу до 20.00.

Сейчас в больницах Черновицкой области занято 63% коек, а количество больных Covid-19 детей увеличилось в пять раз.

Коронавирус на Буковине

По состоянию на 22 февраля, суточный прирост больных коронавирусом в Черновицкой области стал одним из самых высоких в Украине — 259 случаев за день.

Также статистику возглавили Ивано-Франковска (515), Винницкая (328), Житомирская (285) и Львовская (279) области.

Источник: Сергей Осачук