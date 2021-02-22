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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Это провокация: Хомчак отверг обвинения ВСУ в несоблюдении тишины на Донбассе

Военнослужащие ВСУ в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе остаются на своих позициях и строго придерживаются режима прекращения огня.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на пресс-конференции заявил, что обвинения в сторону ВСУ в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе – это провокация противоположной стороны.

В то же время он подчеркнул, что украинские военные всегда готовы открывать ответный огонь, если есть угроза их жизни или здоровью.

– Любые обвинения о несоблюдении ВСУ режима прекращения огня являются провокацией противоположной стороны и не имеют сегодня никакого реального основания, – добавил Хомчак.

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По состоянию на 22 февраля за последние сутки на Донбассе зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Вблизи населенного пункта Светлодарск боевики несколько раз прицельно стреляли в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

С начала текущих суток нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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