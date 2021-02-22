Военнослужащие ВСУ в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе остаются на своих позициях и строго придерживаются режима прекращения огня.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на пресс-конференции заявил, что обвинения в сторону ВСУ в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе – это провокация противоположной стороны.

В то же время он подчеркнул, что украинские военные всегда готовы открывать ответный огонь, если есть угроза их жизни или здоровью.

– Любые обвинения о несоблюдении ВСУ режима прекращения огня являются провокацией противоположной стороны и не имеют сегодня никакого реального основания, – добавил Хомчак.

По состоянию на 22 февраля за последние сутки на Донбассе зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Вблизи населенного пункта Светлодарск боевики несколько раз прицельно стреляли в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

С начала текущих суток нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.