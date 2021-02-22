Украина начнет строительство евроколеи от Киева до границы с ЕС в 2021

В 2021 году Мининфраструктуры приступает к реализации проекта строительства железнодорожной сети европейского формата 1 435 мм и скоростью движения поездов свыше 250 км/час.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на форуме Украина 30. Инфраструктура рассказал, что планируется строительство четырех участков евроколеи общей протяжностью почти 2 тыс. км.

По его словам, строительство первого участка Киев-Львов-граница протяженностью 896 км начнется уже в 2021 году с привлечением международных партнеров.

Криклий оценивает объемы перевозок после завершения строительства всех этапов евроколеи в более чем 5 млн пассажиров.

В рамках проекта Украина закупит 39 высокоскоростных поездов.

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Укрзализныця еще год назад анонсировала начало строительства узкой колеи европейского стандарта от Львова до границы с Польшей в 2020 году.

Наличие такой колеи позволит пассажиру сесть на поезд во Львове и добраться в страны ЕС без пересадок.