Вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский ответил премьер-министру Денису Шмыгалю, почему на фото из выставки в АОЭ он находится рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

— На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля — официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой я участвую как глава украинской правительственной делегации, — написал он в ответ на вопрос главы правительства.

По словам чиновника, размещение руководителей делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора.

Согласно этому протоколу, личных гостей правящей семьи разместили в алфавитном порядке.

Уруский отметил, что во время шествия и после церемонии не имел и не собирается иметь контакты с главой российской делегации Рамзаном Кадыровым.

В то же время украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

— Также не считаю возможным “шарахаться” от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны, — подытожил Уруский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 22 февраля разместил на своей странице в Facebook фото вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, где он рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, и написал, что он ждет от чиновника объяснений.

Снимок Уруского и Кадырова сделан 21 февраля во время международной выставки оружия IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Уруский возглавляет украинскую делегацию на выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире.