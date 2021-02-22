Индийская компания Serum Institute поставит Украине дополнительно 5 млн доз Covid-вакцины от NovaVax.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина успешно завершила переговоры с крупнейшим в мире производителем вакцин Serum Institute, находящимся в индийском городе Пуне, об увеличении поставок американской вакцины NovaVax.

-Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Оформим договоренность подписанием договора — написал министр в Facebook.

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Степанов также отметил, что общий объем вакцины NovaVax, который ожидает Украина, на сегодня составляет 15 млн доз. Первые поставки этого препарата запланированы на июль 2021 года.

Также в Украину из Индии отправили первую партию вакцины против коронавируса от AstraZeneca (CoviShield).

Украина получит 500 тыс. доз вещества с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

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