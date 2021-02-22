С 1 июля 2021 года могут вырасти тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Федерация профсоюзов Украины разместила соответствующий проект решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Согласно документу, предлагается стоимость абонплаты за стационарный телефон для населения повысить на 17,2% — с 59,71 до 70 грн.

В то же время для предприятий, организаций, ФЛП этот тариф может вырасти на 52,6% — с 65,55 до 100 грн.

Если НКРСИ примет решение, оно вступит в силу с 1 июля 2021 года.

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Почти год назад, с 1 марта 2020 года, Укртелеком повысил тарифы на проводное радиовещание и стационарную телефонную связь.

В частности, для абонентов (физических лиц) отменена скидка за ежемесячную оплату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала с 1 января.

Источник: ФПУ