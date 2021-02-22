Вакцина от коронавируса из Индии прибудет 23 февраля

В Украину первые вакцины против коронавируса из Индии прибудут утром 23 февраля.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время форума Украины 30. Инфраструктура.

По его словам, партия индийской вакцины CoviShield может прибыть в Украину во вторник утром.

— Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете. Но есть свой путь у самолета. К сожалению, первая партия летит не непосредственно, есть некоторые логистические проблемы, — подчеркнул Тимошенко.

Накануне, 20 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов договорился о поставках 500 тыс. доз Covid-вакцины из Индии.

Таким образом Украина стала одной из первых стран, которая получит индийскую вакцину.

Скоро Индия планирует поставки большей партии Covid-вакцины после того, как увеличит и наладит свою систему производства медицинских препаратов.

Сама вакцина Covishield разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Для эффективной иммунизации организма нужно сделать два укола препарата внутримышечно с интервалом в 28 дней. Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8.