Вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский попал в скандальную ситуацию из-за фото рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Обо всех подробностях ситуации, которая вызвала волну обсуждения, — читайте в материале.

С чего все началось

21 февраля Олег Уруский опубликовал на странице в Facebook пост, в котором сообщил, что во главе украинской официальной делегации находится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) на международной военно-технической выставке IDEX-2021.

Также Олег Уруский обнародовал короткий фотоотчет и рассказал, что уже успел посмотреть продукцию отечественных производителей, представленную на украинской объединенной экспозиции, и обсудил двустороннее военно-техническое сотрудничество с рядом стран.

В то же время 22 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал фото, на котором Олег Уруский идет рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и военными других стран. Премьер потребовал объяснений, как такое возможно.

Что говорит Уруский

Вице-премьер уже прокомментировал ситуацию и объяснил, что в таком порядке во время церемонии открытия выставки руководителей официальных делегаций разместили организаторы.

— Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке, — отметил вице-премьер.

Также Уруский добавил, что он лично во время и после церемонии не имел и не собирается иметь никаких контактов с главой делегации РФ Рамзаном Кадыровым.

Кроме того, вице-премьер заметил: не нужно “шарахаться” от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой, демонстрируя неуверенное поведение и слабость украинской стороны.

В то же время украинская делегация уже обратила внимание местного протокола на ситуацию, чтобы не допустить ничего подобного в будущем.

Позиция Офиса президента

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко коротко прокомментировал ситуацию во время форума Украина 30. Инфраструктура.

— Я не могу прокомментировать, встречался ли он (с Кадыровым, — Ред.). Это господин Уруский лучше прокомментирует. Думаю, Кабмин и премьер будут делать выводы, была или не была встреча.

Кто должен сделать выводы

Политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV отмечает: прежде всего выводы из этой ситуации должны сделать соответствующие протокольные ведомства, в частности правительство и Министерство иностранных дел.

Поскольку они организуют визиты и прорабатывают все детали встреч.

— Порядок размещения делегаций нужно было согласовать заранее. Украина должна была настаивать на желании развести свою делегацию и российскую, поскольку мы в состоянии войны. Поэтому здесь были недоработки, — объясняет эксперт.

Кроме того, Александр Мусиенко обратил внимание на то, что в последнее время о Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности часто говорят с отрицательной стороны. Конечно, это можно объяснить тем, что военно-промышленный комплекс — очень серьезная отрасль, в рамках которой есть много конкурентов.

Однако политический эксперт убежден, что Урускому нужно это понимать и быть осторожнее.

Фото: Олег Уруский